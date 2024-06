BRONTE (CATANIA) – Domani niente raccolta dei rifiuti a Bronte. Il sindaco Pino Firrarello ha firmato una direttiva che sospende la raccolta dei rifiuti indifferenziati per un giorno. A motivare la decisione è stata la missiva della società Sicula trasporti che ha comunicato la chiusura dell’impiato Tmb della discarica di contrada Coda volpe. Mercoledì 26 giugno il servizio riprenderà regolarmente. “Invitiamo i cittadini a non mettere fuori casa i rifiuti domani – afferma Firrarello -. E’ ovvio però che questa situazione non è accettabile. Non è possibile chiudere una discarica e impedire la raccolta dei rifiuti in un periodo come questo, quando il caldo afoso rende tutto più difficile. Il problema va affrontato e risolto definitivamente”.