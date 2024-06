Da questa notte a venerdì prossimo per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici, l’autostrada Catania-Siracusa sarà interessata da alcune temporanee chiusure al traffico in orario notturno tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini, tra le 22 e le 6, in entrambe le direzioni. Nelle ore di chiusura notturna il traffico sarà deviato sui percorsi alternativi segnalati sul posto.