Tentano il colpo, ma arrivano i carabinieri

MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania sono riusciti a sventare un colpo organizzato da alcuni malviventi ai danni di un centro scommesse di Mascalucia. Intorno alle 3:00 del mattino, una pattuglia è intervenuta nel centro di Mascalucia, dopo la segnalazione di un passante e di alcuni abitanti del luogo che avevano chiamato le forze dell’ordine perché alcune persone incappucciate stavano cercando di sfondare, con un’auto di grossa cilindrata, l’ingresso di un centro scommesse. I militari hanno raggiunto il luogo indicato, mentre i criminali, forse allertati via radio dai complici che, posti di vedetta, hanno dato l’allarme, hanno dovuto desistere, senza riuscire a rubare nulla e fuggendo di fretta a bordo dell’auto utilizzata come ariete.

Diramate le ricerche, gli investigatori hanno scoperto che al colpo andato a male avevano partecipato almeno tre uomini con due auto, una Fiat Panda ed una Giulietta Alfa Romeo, quest’ultima utilizzata come ariete, per tentare di sfondare la porta d’ingresso dell’attività commerciale e su cui sono fuggiti i malviventi. La Fiat Panda, invece, risultata rubata nella stessa notte a Mascalucia, era stata lasciata al centro della strada di accesso, come sbarramento. I carabinieri hanno rintracciato l’ignaro proprietario dell’utilitaria, al quale è stata riconsegnata.