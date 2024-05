Sarà Atalanta U23-Catania. Nel sorteggio degli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, effettuato stamane in diretta su Sky, i rossazzurri pescano i bergamaschi, quinti classificati nel girone A.

I nerazzurri sono giunti alla fase nazionale eliminando il Trento (3-1) e il Legnago (1-1) nella fase a gironi. Allenata da Francesco Modesto, la formazione atalantina ha diversi elementi che in più di un’occasione sono stati aggregati durante la stagione alla prima squadra. Il migliore realizzatore è l’attaccante maliano Cissè, 20 anni, autore di 6 gol e a segno anche contro Trento e Legnago.

Atalanta U23-Catania si disputerà al campo comunale di Caravaggio, località a circa 30 chilometri da Bergamo e abituale sede delle gare della squadra Under 23. Si giocherà di sera alle 20.30 o, in caso di diretta Rai, alle 21. L’orario verrà ufficializzato nel pomeriggio.

Questi gll altri accoppiamenti: Perugia-Carrarese, Taranto-Vicenza, Triestina-Benevento, Juventus Next Gen-Casertana.

Come le altre teste di serie, il Catania disputerà la prima partita in trasferta (martedì 14) e il ritorno in casa (sabato 18) e si qualificherà al turno successivo anche con due pareggi o con una vittoria e una sconfitta ma con una differenza reti complessiva non negativa (esempio: sconfitta 0-1 e vittoria 2-1).

Nel secondo turno della fase nazionale entreranno in scena le seconde classificate (Padova, Torres e Avellino), teste di serie insieme alla migliore classificata delle qualificate (in ogni caso non il Catania, tredicesimo nel proprio girone).