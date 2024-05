Fa scorta di tonno al market, ma non paga

BIANCAVILLA (CATANIA) – I militari di Biancavilla hanno arrestato in flagranza una 28enne straniera per tentato furto aggravato. Il direttore di un supermercato ha chiamato i carabinieri denunciando un furto in atto. Raggiunto il centro commerciale, i militari sono stati accolti dal responsabile, il quale ha riferito che, pochi minuti prima, l’addetto alla sicurezza aveva notato una giovane donna, mai vista prima in quel negozio, che appena entrata e nel giro di pochi minuti, aveva prelevato numerose confezioni di tonno da uno scaffale.

Certa, quindi, di non essere vista, la donna, dopo aver riposto le scatolette all’interno di una borsa nera, non contenta, ha continuato lo shopping prelevando altri prodotti di profumeria e nascondendoli in una tasca interna del suo smanicato. Individuata la ragazza ancora in giro per il market, i carabinieri l’hanno quindi attesa all’uscita, dove lei, inconsapevole della loro presenza, si è avviata alle casse mettendo, però, sul nastro scorrevole, solo una confezione di tovaglioli di carta ed una zucchina, per un valore di 2,40 euro.

Nel momento in cui la giovane ha superato le barriere antitaccheggio senza pagare i generi alimentari nascosti, è stata bloccata e perquisita. I carabinieri hanno trovato nella borsa le confezioni di tonno, 10 in tutto, del valore commerciale di 60 euro. I militari l’hanno poi convinta a consegnare quanto ancora in suo possesso, ossia 4 insalate pronte, 4 confezioni di repellenti per insetti e 2 shampoo per capelli, tutto nascoso nel giubbino che indossava, per un costo complessivo di 130 euro. La donna è stata arrestata.