Scontro frontale a Modica, due feriti

MODICA (RAGUSA) – È tornato regolare il traffico che era stato deviato a causa di un incidente, sulla strada statale 194 Ragusana a Modica, all’altezza del km 98,100. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le forze dell’Ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile. La circolazione da Marina di Modica in direzione Modica, era stata indirizzata sulla E45 CAS. Il traffico proveniente da Ragusa invece era stato deviato sulla viabilità locale di Modica all’altezza di località Sacro Cuore.