Catania, ecco la tua cinquina

Larga prevalenza del fattore campo e un’eccezione a confermare la regola. Il secondo turno della fase del girone dei playoff di Serie C promuove le squadre di casa in 5 eliminatorie su 6. L’unica sorpresa, classifica alla mano, la firma la Juventus Next Gen che espugna il campo del Pescara. Negli altri casi a spuntarla sono state le formazioni che giocavano davanti al proprio pubblico e alle quali bastava un pareggio per superare il turno.

Senza reti le due sfide del girone C. A Taranto il Picerno resta in 10 dopo soli 20′ per il rosso al capocannoniere Murano (pugno a Miceli). I padroni di casa colpiscono un palo con Kanoutè in avvio di ripresa e pochi minuti dopo falliscono un rigore con lo stesso senegalese (tiro fuori) ma conservano il pari e passano. Eliminato il Cerignola di Peppe Raffaele che fa tremare in trasferta la Casertana giocando meglio e costruendo occasioni importanti con Vuthaj, Malcore e soprattutto Visentin, fermato nel finale da una prodezza del portiere Venturi.

Due pari identici anche nel girone A, ma per 1-1. A Trieste succede tutto nel finale. La Triestina rischia grosso contro la Giana Erminio andando sotto a 8′ dallo scadere per un rigore di Fall. A salvare gli alabardati sono un colpo di testa di Malomo tre minuti più tardi e il palo che dice no a Perna al 94′. Stesso risultato tra Atalanta U23 e Legnago, nell’altra sfida del girone A: vantaggio bergamasco di Cissè, a segno con un tocco sotto misura, e replica ospite di Svidercoschi su rigore.

Nel girone B, si ferma la corsa del Rimini, reduce dal colpo esterno ai danni del Gubbio nel primo turno. Stavolta i romagnoli, pericolosi a più riprese grazie anche all’ispirazione del solito Lamesta, non vanno oltre lo 0-0 contro il Perugia che soffre ma va avanti come la Juventus U23, autrice, come anticipato, del colpo della serata: 3-1 a Pescara con sigillo in avvio di Sekulov (tiro deviato da Mesik), prima di un rocambolesco recupero nel quale Guerra raddoppia, Cuppone dimezza le distanze provando a riaprire in extremis il match e Mbangula chiude i conti in contropiede prima della rissa conclusiva con un rosso per parte (Sasanelli per i padroni di casa, Pedro Felipe per gli ospiti).

Alla luce dei risultati maturati, sarà la Casertana la quinta testa di serie nella prima giornata della fase nazionale dei playoff con Vicenza, Carrarese, Benevento e ovviamente Catania. I rossazzurri, dunque, sfideranno una tra le altre qualificate: Triestina, Atalanta U23, Perugia, Juventus U23 o Taranto. Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti è in programma domenica mattina alle 9.30 (diretta Sky).

Le teste di serie disputeranno la prima partita in trasferta (martedì 14) e il ritorno in casa (sabato 18) e si qualificheranno al turno successivo anche con due pareggi o con una vittoria e una sconfitta ma con una differenza reti complessiva non negativa (esempio: sconfitta 0-1 e vittoria 2-1). Nel secondo turno della fase nazionale entreranno in scena le seconde classificate (Padova, Torres e Avellino), teste di serie insieme alla migliore classificata delle qualificate (in ogni caso non il Catania, tredicesimo nel proprio girone). Di seguito, il quadro completo dei risultati del secondo turno della fase del girone.

GIRONE A

Triestina-Giana Erminio 1-1

37′ st rig. Fall (GE), 40′ st Malomo (T)

Atalanta U23-Legnago 1-1

19′ pt Cissè (A), 38′ pt rig. Svidercoschi (L)

GIRONE B

Perugia-Rimini 0-0

Pescara-Juventus Next Gen 1-3

6′ pt Sekulov (J), 46′ st Guerra (J), 52′ st Cuppone (P), 54′ st Mbangula (J)

GIRONE C

Casertana-Audace Cerignola 0-0

Taranto-Picerno 0-0