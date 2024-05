Screenshot

CATANIA – Un ventisettenne di Bronte è stato sorpreso dalla polizia di Catania a spacciare droga in via Alcide De Gasperi, a pochi passi da una scuola e da un parco giochi. Era a bordo di una macchina parcheggiata. Gli agenti lo hanno notato e hanno deciso di sottoporlo a un controllo, scoprendo i diversi precedenti per spaccio. Nascondeva 62 bustine trasparenti contenenti marijuana e 11 bustine con hashish, già suddivise in dosi. Nello zaino anche 460 euro. Durante il controllo con mossa fulminea ha tentato di cancellare i dati dal proprio telefono, ma non c’è riuscito: così è emerso che le richieste gli venivano inoltrate tramite messaggi. Il ragazzo è finito agli arresti domiciliari.