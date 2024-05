“Sono il tuo medico”: e abusava della ragazza

MARSALA (TRAPANI) – Giovanni Giustiniano, preparatore atletico, è stato condannato dal tribunale di Marsala a cinque anni e 5 mesi di carcere per violenza sessuale nei confronti di una atleta. Gli abusi, denunciati nel marzo 2022, secondo la sentenza sono avvenuti nei due mesi precedenti. “Filmati e testimoni – dice la Procura – hanno permesso di trovare conferma. Giustiniano mediante abuso di autorità derivante dalla sua qualità di preparatore atletico determinata dal comportamento subdolo e repentino senza accertarsi del consenso della vittima e comunque abusando delle condizioni di inferiorità fisica e/o psichica della persona offesa al momento dei fatti, costringeva o comunque induceva (la ragazza, ndr) a subire in palestra e in macchina, al termine degli allenamenti, atti sessuali nelle zone intime, sostenendo di considerarlo come il suo medico”.