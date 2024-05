Massimino, siamo a quota diecimila

E’ ormai scattato il conto alla rovescia per Catania-Avellino, sfida in programma martedì alle 20.30 al Massimino e valida per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C (su Telecolor dalle 19.30 quattro ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855). Mentre la squadra rifinisce la preparazione, in città si percepisce l’attesa dell’evento. Ecco le ultime.

FORMAZIONE. Giunto alla terza partita in otto giorni, Zeoli sembra intenzionato a modificare qualcosa nell’undici iniziale. In ascesa le quotazioni di Rapisarda come cursore di fascia destra e di Tello a centrocampo: il colombiano ha però un’autonomia limitata, troverà spazio ma potrebbe essere nuovamente utilizzato come subentrante. In avanti, accanto a Cianci, si va verso un ritorno dal 1′ di Di Carmine, in campo solo nel finale contro l’Atalanta U23. Sturaro sarà tra i convocati, ma non è ancora recuperato.

PREVENDITA A QUOTA DIECIMILA. Sono 10.020 i biglietti staccati all’esaurirsi della fase di prelazione riservata agli abbonati. I biglietti possono essere comperati negli abituali punti vendita, ma non online: segnalate lunghe code in diverse ricevitorie cittadine. Confermati i prezzi della gara con l’Atalanta U23: curve 14 euro, tribuna B 25, tribuna A 35, tribuna elite 60. Tutti i titoli d’accesso allo stadio saranno incedibili.

ARBITRA CREZZINI. Designato l’arbitro del match. Si tratta di Valerio Crezzini di Siena. Due i precedenti con il Catania, entrambi favorevoli: il 4-0 esterno in campionato contro la Casertana dello scorso novembre con rosso a Bocic nel finale e il 2-0 casalingo al Pescara nei quarti di finale della Coppa Italia di categoria.

DIFFIDATI. Sei i rossazzurri che verranno squalificati in caso di cartellino giallo: Celli, Di Carmine, Castellini, Tello, Chiricò e Cianci.

PRECEDENTI. L’Avellino è l’unica squadra, tra le prime 8 classificate nella stagione regolare, a non essere stata mai battuta dal Catania. Entrambi gli incroci in campionato sono favorevoli agli irpini: 2-0 al Massimino (gol di Gori e Marconi e rigore fallito da Chiricò) e 5-2 al Partenio (Rocca, Gori, De Cristofaro, Marsura e Castellini per gli etnei, poi Russo e Liotti). L’ultimo successo risale al 21 marzo 2021: 3-1 con doppietta di Russotto e reti dal dischetto di Sarao per i padroni di casa e di D’Angelo per gli ospiti. Il bilancio complessivo degli scontri sorride agli etnei: 17 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte.

PAZIENZA: “LE VITTORIE IN CAMPIONATO? TUTTO AZZERATO”. Così Michele Pazienza, allenatore dell’Avellino, nella conferenza stampa della vigilia: “Conoscere gli avversari per averli già affrontati potrebbe essere un vantaggio, ma altrettanto vale per loro. Rispetto a quando lo abbiamo incontrato in campionato, il Catania ha però cambiato allenatore e sistema di gioco: lo abbiamo studiato. La lunga attesa prima di debuttare nei playoff ci ha fatto recuperare energie fisiche, ma qualcosa in termini nervosi ha tolto. Il migliore allenamento è sempre la partita. Sarebbe folle sottovalutare l’avversario per le due vittorie nella stagione regolare. Ora si riparte da zero”.

REGOLAMENTO: SERVE ALMENO UNA VITTORIA. Il Catania stavolta non sarà testa di serie. Ciò significa che ai rossazzurri non basteranno due pareggi e che bisognerà vincere almeno una delle due partite riuscendo a pareggiare l’altra o in caso di sconfitta facendo in modo che la differenza reti complessiva sia favorevole (esempio: vittoria per 2-0 e sconfitta per 0-1). In caso di un successo a testa con identico scarto a superare il turno sarà l’Avellino. La gara di ritorno si giocherà al Partenio, sabato alle 20.30. In caso di passaggio del turno, i rossazzurri sfideranno in semifinale la vincente di Vicenza-Padova (andata in casa martedì 28 maggio, ritorno in trasferta domenica 2 giugno). La finale si giocherà mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno.