Allarme legionella: chiuso il liceo scientifico

PALERMO – Il liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo chiude per l’allarme legionella. Lo ha comunicato la dirigente scolastica Chiara Di Prima che ha avvertito studenti, insegnanti e genitori con una circolare urgente. “Nell’ambito dei controlli periodici sulla potabilità dell’acqua dei plessi scolastici è emersa la presenza di tracce di legionella nelle condotte idriche della sede centrale e dei plessi distaccati di via delle Ferrovie e viale Strasburgo. Considerato che è necessario effettuare i trattamenti sanitari previsti al fine di consentire l’uso dell’acqua nei plessi è stata disposta da oggi quale misura precauzionale e compensativa l’immediata sospensione dell’attività didattica di tutte le classi per consentire lo svolgimento delle operazioni di sanificazione nelle condotte idriche”. La riapertura della scuola sarà comunicata con una nuova circolare.