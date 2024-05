CATANIA – Giovedì prossimo alle 17 il Mondadori book store di Catania, in via Etnea, ospiterà un incontro con Giulio Rapetti, in arte Mogol. L’autore dei testi delle canzoni di Lucio Battisti sarà poi il protagonista principale dell’evento in programma l’indomani alle 20,30 al Teatro Abc di Catania, con a fianco Gianmarco Carroccia, considerato l’interprete più fedele dell’opera di Battisti ed ex allievo del Centro europeo di Toscolano fondato dallo stesso Mogol.