Playoff, salta il fattore campo

Salta il fattore nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Come il Catania a Caravaggio, Carrarese, Casertana e Vicenza vincono fuori casa e ipotecano il passaggio al turno successivo.

Il successo più largo è quello della Carrarese, che passa 2-0 a Perugia: vantaggio immediato con una gran botta dalla distanza di Zanon e raddoppio in avvio di ripresa con un colpo di testa di Di Gennaro su corner di Capezzi. I perugini non vanno oltre un paio di tentativi di Iannoni e un’occasione nel finale per Vazquez, fermato dal portiere Bleve.

Colpo nel finale per la Casertana sul campo della Juventus Next Gen. Sfiorato il gol con Montalto, la squadra di Cangelosi trova la rete nel recupero con l’ex rossazzurro Curcio, lucido nello stoppare un cross di petto e nel battere Daffara, e si salva con l’aiuto della traversa sul colpo di testa di Muharemovic al 96′.

Il Vicenza conferma l’ottima forma mostrata nel finale di campionato ed espugna uno stadio caldo come lo Iacovone di Taranto. Decide un’inzuccata di Ferrari dopo 11 minuti. I due portieri Vannucchi e Confente, altro ex Catania, impediscono poi al risultato di cambiare con un paio di interventi significativi a testa.

Pari con finale rovente tra Triestina e Benevento. I padroni di casa sbloccano il risultato poco prima della mezz’ora con Redan, ben servito da Vallocchia, ma i sanniti pareggiano i conti a un quarto d’ora dallo scadere con un preciso destro di Lanini. Al 97′ arriva anche il raddoppio ospite con Pinato, ma l’arbitro annulla con l’ausilio del Var per un gioco pericoloso in area: Pinato protesta e viene espulso.

PLAY OFF – PRIMO TURNO FASE NAZIONALE

Perugia-Carrarese 0-2

3′ pt Zanon, 6′ st Di Gennaro

Taranto-Vicenza 0-1

11′ pt Ferrari

Triestina-Benevento 1-1

25′ pt Redan, 30′ st Lanini

Juventus Next Gen-Casertana 0-1

48′ st Curcio

AtalantaU23-Catania 0-1

40′ st Bouah