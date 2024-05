Dopo due edizioni di grande successo e apprezzamento da parte di utenti e cittadini, torna anche quest’anno a grande richiesta l’abbonamento digitale integrato Catania TU GO per il 2024-2025, su iniziativa di Comune di Catania, Amts e Fce. A partire dalle ore 10:00 di domani, infatti, mercoledì 15 maggio 2024, sino alle ore 14:00 di lunedì 27 maggio 2024, sarà possibile presentare l’istanza per il rilascio del voucher Catania TU GO 2024-25 e fino al raggiungimento del numero massimo di 4502 abbonamenti.

L’abbonamento digitale integrato avrà validità dal 01 giugno 2024 al 31 maggio 2025. Non possono presentare istanza i possessori dell’abbonamento integrato Catania Tu Go con scadenza al 31/12/2024. L’abbonamento consentirà all’utente di accedere ai servizi della metropolitana Fce e delle linee Amts (con esclusione delle linee Alibus e 524S); accedere gratuitamente alla rete dei parcheggi scambiatori gestiti da Amts (Due Obelischi, Nesima). Per ottenerlo sarà necessario richiedere il voucher attraverso la piattaforma Catania Semplice e acquisirlo attraverso l’App Fce.

“Siamo venuti incontro – hanno detto il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alle Politiche comunitarie, Sergio Parisi – alle legittime aspettative di proseguire un servizio molto conveniente per i cittadini, che incentiva concretamente l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico per migliorare la mobilità nel segno della sostenibilità anche ambientale. Un lavoro delicato, vista la mole di risorse da impiegare, che consentirà ai cittadini di poter ancora viaggiare su bus e metro al prezzo simbolico di 20 euro all’anno, con uno sconto del 95% sul valore effettivo”.