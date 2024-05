Per non fare l’alcoltest offre 300 euro a carabinieri

PARTINICO (PALERMO) – I carabinieri di Partinico hanno denunciato un 45enne, residente all’estero, per istigazione alla corruzione e guida sotto l’influenza dell’alcool. Durante controlli in strada con l’impiego di etilometro, i militari hanno fermato l’uomo, di notte, alla guida della sua utilitaria lungo una delle vie principali. Invitato dai carabinieri a sottoporsi all’alcoltest, prima ha rifiutato, offrendo ai militari 300 euro per chiudere un occhio ed evitargli la verifica del tasso alcolemico. Al rifiuto dei carabinieri, il 45enne si è sottoposto al test dal quale è risultato un tasso alcolemico superiore alla norma. L’uomo tuttavia ha nuovamente tentato di corrompere i militari per evitare la contestazione e ha posizionato una banconota da 50 euro sul piano dov’era collocato l’etilometro.