In 40 giorni sventati 5 furti alla zona industriale

CATANIA – Cinque i furti sventati negli ultimi 40 giorni dall’istituto di vigilanza “The Guardian” ai danni di aziende nella zona industriale di Catania. Il primo furto, alla fine di marzo, ha riguardato un’azienda specializzata nel trattamento di rottami, ferro e metalli. I ladri sono entrati dopo avere praticato un grosso foro nel muro di un’azienda confinante e poi, dopo avere sbloccato il cancello elettronico di ingresso, hanno introdotto un furgone su cui caricare la refurtiva: arrivato in appena 11 minuti, il personale dell’istituto di vigilanza è riuscito a metterli in fuga, sequestrando il furgone.

I rimanenti quattro raid sono stati tentati fra il 25 aprile e il primo maggio. Il 27 aprile è stata presa di mira, per la quarta volta nel corso dello stesso mese, un’azienda che opera nel settore della distribuzione di materiale elettrico su scala nazionale. Questa volta l’intervento si è realizzato in soli due minuti (dalle 23.26 alle 23.28), con tre pattuglie di guardie giurate e ben cinque della polizia nell’area. I ladri, che pensavano di essere al sicuro dopo avere manomesso le telecamere di sicurezza, hanno fatto in tempo a volatilizzarsi. Ma a mani vuote.

Il giorno successivo nuovo intervento, intorno all’una di notte, questa volta per l’intrusione nell’impianto che ospita un’azienda di commercio all’ingrosso di gelati e surgelati. Un vigilante della “The Guardian” in servizio di piantonamento in un’azienda vicina ha segnalato l’ingresso di tre persone a bordo di un furgone. I ladri avevano fatto in tempo a spostare verso l’alto l’occhio elettronico delle telecamere di sicurezza e a sbloccare una cella frigorifera, ma l’arrivo di personale di servizio e della polizia ha costretto i delinquenti a battere in ritirata e ad abbandonare il furgone già carico per metà. Due, infine, i furti sventati il 29 aprile. Il primo in un’azienda di impianti elettrici civili e industriali, il secondo in un’azienda per la distribuzione del caffè. In questo caso, uno dei ladri è stato raggiunto e arrestato dai poliziotti.