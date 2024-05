Depositate le liste per la Sicilia: ecco chi si candida alle Europee

Depositate dai partiti alla Corte d’appello di Palermo le liste per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Ecco i candidati per la circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna).

Alleanza pace terra e dignità. Capolista Michele Santoro, poi Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Federica Baccoli, Ginevra Roberta Bompiani, Giovanni Fresu, Antonino Mantineo ed Elisa Monti.

Alleanza verdi sinistra. Capolista è l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, seguito dall’attivista Ilaria Salis, attualmente detenuta in carcere in Ungheria. Al terzo posto l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, seguono Cinzia Dato, Emanuele Barbara, Giuliana Fiertler, Francesco Muscau e Stefania Pagliazzo.

Azione. Capolista è Carlo Calenda, segretario del partito. Seguono l’ex europarlamentare Sonia Alfano, Gianfranco Damiani, Martina Benoni, Giangiacomo Palazzolo (ex sindaco di Cinisi e componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa), Rosanna Cocomero, Nicola Trudu e l’ex ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

Forza Italia. Fi propone come capolista la deputata europea uscente Caterina Chinnici (eletta la volta scorsa con il Pd), il coordinatore siciliano di Noi Moderati Massimo Dell’Utri, l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, le due deputate regionali Bernardette Grasso, che è anche sindaco di Capri Leone, e Margherita La Rocca Ruvolo, che è anche sindaco di Montevago, e infine l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

Fratelli d’Italia. La capolista è la premier Giorgia Meloni. Seguono nell’ordine Salvatore Deidda (deputato alla Camera e presidente della Commissione trasporti), Elvira Amata (assessore della Regione siciliana al Turismo), Massimiliano Giammusso (sindaco di Gravina di Catania e vice presidente regionale dell’Anci), Giuseppe Milazzo (eurodeputato uscente), Ruggero Razza (ex assessore regionale alla Sanità), Giusi Savarino (deputato regionale alla terza legislatura) e Alessia Scorpo (imprenditrice della zona aretusea).

Lega. Capolista l’eurodeputata uscente Annalisa Tardino, poi il generale Roberto Vannacci, l’ex assessore regionale della Sicilia Ester Bonafede in quota Udc, il senatore Antonino Germanà, l’ex senatrice Michelina Lunesu, Francesca Reitano (candidata alle Europee nel 2014 con Forza Italia), l’ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli e l’attuale assessore regionale siciliano Girolamo Turano.

Libertà. L’attuale sindaco di Taormina e leader di ScN Cateno De Luca è il capolista nella circoscrizione Isole di “Libertà”. Dietro di lui la portavoce nazionale del movimento ed ex parlamentare Laura Castelli, la testimone di giustizia Piera Aiello, anche lei ex parlamentare, Edy Bandiera, Giulia Ferro, Barbara Figus, l’attuale vice presidente della commissione regionale antimafia Ismaele La Vardera e Antonio Giuseppe Parrinello.

Movimento 5 stelle. Capolista Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi per anni nel mirino della mafia. Quindi Antonella Di Prima, la più votata tra le donne nelle primarie, già candidata alle elezioni europee del 2014 (62 mila preferenze ed elezione sfiorata per soli 800 voti). Originaria di Sciacca e siracusana di adozione, è un ingegnere chimico specializzato in consulenza ambientale e sicurezza industriale, nonché docente a Pachino. Gli altri selezionati sono l’ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, la consigliera comunale di Gela Virgina Farruggia, l’operatore turistico sardo Marco Porcu, il consigliere comunale palermitano Antonino Randazzo e l’avvocata catanese Matilde Montaudo.

Partito democratico. La capolista è Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd. Poi il vice capogruppo al Senato Antonio Nicita, la giornalista Lidia Tilotta, l’eurodeputato uscente Pietro Bartolo, la sarda Angela Quaquero, Giuseppe Lupo, consigliere comunale a Palermo ed ex capogruppo Pd all’Ars, l’avvocato ed ex parlamentare messinese Maria Flavia Timbro e Giuseppe Belvisi, docente ed esperto di fondi europei per l’ambiente.

Stati Uniti d’Europa. E’ l’ex parlamentare radicale e attivista dei diritti dei detenuti Rita Bernardini la capolista. Al secondo posto il presidente del Gal Nebrodi Francesco Calanna, seguito dall’ex rettore di Palermo Fabrizio Micari e da Valentina Falletta, in quota Italia viva, Luca Ballatore del Psi, Pierina Puzzolu (Psi Sardegna) e Carola Politi di + Europa. Chiude la lista il leader di Iv Matteo Renzi.