MESSINA – Nella notte tra il 21 e il 22 maggio scorsi, i poliziotti di Messina, nel tratto di spiaggia a ridosso della via Don Blasco, hanno sorpreso tre persone al rientro da una battuta di pesca notturna. Sono scattate per loro le sanzioni previste per la pesca illegale, in quanto svolta con attrezzature e in orario non consentiti. Sequestrati circa 23 kg di pescato, il gommone e tutta l’attrezzatura utilizzata per la pesca subacquea. Il pesce sequestrato è stato consegnato a una associazione benefica cittadina che gestisce le mense dei poveri.