Niscemi: non paga la dose di droga e gli uccidono il cane

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Avrebbero minacciato, rapinato e ucciso il cane di un 22enne, impiccandolo a un albero, per ottenere il pagamento di una dose di droga. E’ l’accusa contestata a due fratelli di 24 e 22 anni di Niscemi, arrestati dai carabinieri di Gela a Niscemi per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, tentata estorsione, minacce e violenze, uccisione di animali e rapina.

Secondo le indagini dei carabinieri, i due, in più occasioni, dalla fine del 2021 a oggi, per ottenere il pagamento di una dose di droga, avrebbero minacciato un giovane con continui messaggi telefonici e, in un caso, dopo averlo picchiato gli hanno rubato il cellulare. L’episodio ancora più grave nel marzo 2023 quando i due arrestati, con l’intento di intimorire ancor di più il ragazzo, gli hanno ucciso il cane impiccandolo al ramo di un albero. I due sono stati posti agli arresti domiciliari.