Scontro tra Panda: muore una 47enne di Acate

RAGUSA – Incidente mortale la scorsa notte sulla strada provinciale 17, la Vittoria-Scoglitti. Nello scontro tra due Fiat Panda ha perso la vita una giovane mamma residente ad Acate. A causa del violento impatto, per la 47enne non c’è stato nulla da fare. Nel sinistro è rimasta ferita la donna alla guida dell’altra auto, una 44enne che è stata ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria e dimessa dopo poche ore. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, per i soccorsi il 118. La Polstrada ha regolato la viabilità.