MESSINA – E’ ancora necessaria secondo i medici del Policlinico di Messina la degenza in ospedale per Cateno De Luca. Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord è stato colpito da malore due giorni fa dopo un comizio. “Le prossime 48 ore – dicono – saranno importanti per valutare l’efficacia della terapia farmacologica in corso. Purtroppo la notte trascorsa ha visto Cateno De Luca combattere contro attacchi febbrili importanti. Al momento non è possibile prevedere una data per le dimissioni. Domani, sulla base dei risultati degli accertamenti, saremo in grado di fornire maggiori informazioni”.