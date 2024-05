Molesta ragazza e aggredisce il fidanzato: bloccato col taser

CATANIA – I poliziotti catanesi sono intervenuti in via Coppola per la segnalazione di un’aggressione in strada da parte di un 25enne nigeriano che, durante una colluttazione, stava cercando di colpire un uomo con un cacciavite. Nel tentativo di riportare il giovane alla calma, i poliziotti sono stati costretti a usare il taser, riuscendo a bloccarlo. Il 25enne aveva con sé diversi coltelli da cucina, cacciaviti, attrezzi vari e documenti personali di dubbia provenienza.

La persona aggredita, formalizzando la denuncia, ha raccontato che la lite tra i due era nata da un tentativo di approccio e alcuni apprezzamenti che lo straniero aveva rivolto alla compagna dell’uomo che infastidito aveva tentato di allontanarlo, fino a subire l’aggressione. Il 25enne è stato arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione di numerosi documenti e carte di credito. Per lui è stata disposta la custodia in carcere.