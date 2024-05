FLORIDIA (SIRACUSA) – Incidente in un cantiere edile a Floridia. Vittima un 59enne operaio della ditta che si stava occupando dei lavori sul tetto della casa. Per cause ancora da accertare si è verificato un cedimento, l’operaio è caduto ed è stato poi stato travolto dal materiale. Inutili i soccorsi. La Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo sull’incidente, ha sequestrato l’area.