CATANIA – La polizia di Catania ha chiuso per sette giorni un bar nel quartiere Picanello, in quanto abituale ritrovo di pregiudicati. L’intervento si è reso necessario dopo i numerosi controlli durante i quali sono stati identificati all’interno del locale diversi clienti con svariati precedenti penali per rapine, furti, associazione a delinquere di stampo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti. Inevitabile la decisione del questore.