CATANIA – È morto a diciotto anni, forse per un infarto. Il siracusano Kevin Fiorentino si trovava in una comunità di Catania quando è stato colto da un malore. I sanitari del 118 hanno tentato di tutto per salvarlo, ma non ce l’hanno fatta. Sui social si sono scatenati il dolore e l’incredulità di parenti e amici. “Un ragazzo gentile ed educato, sempre con la sua fidanzata – scrive qualcuno -. Lascia il suo amato fratellino”.