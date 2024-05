Caltanissetta: sequestro beni a pregiudicato per mafia

CALTANISSETTA – La polizia di Caltanissetta ha sequestrato beni per 300 mila euro intestati a un 46enne pregiudicato, arrestato nel 2021 nell’ambito dell’operazione “La Bella Vita” per avere fatto parte della famiglia mafiosa del mandamento di Vallelunga Pratameno. Il 46enne, che annovera diverse condanne per danneggiamento aggravato di auto, riciclaggio, furto, atti persecutori, violenza privata e minaccia, avrebbe collaborato con i vertici del clan occupandosi del racket delle estorsioni, del traffico di droga e della raccolta del denaro da destinare al mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti.

Da indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie del 46enne, i poliziotti hanno accertato la sproporzione tra i redditi dichiarati dall’uomo, titolare di un’impresa dedita al commercio di auto e moto usate, e il valore dei suoi beni. Relativamente all’attività commerciale, risulta assente del tutto la prevista contabilità. Inoltre, dagli accertamenti sono emersi ingenti flussi di denaro che confluivano nei conti correnti del 46enne e di alcuni suoi congiunti, da ricondurre alla sua attività illecita.

Il sequestro ha interessato tutti i beni intestati al 46enne, quelli a lui riconducibili ma intestati a terze persone, alle quali era legato da stretti rapporti di parentela. Sono stati sequestrati complessivamente nove beni mobili e immobili, per un valore complessivo di circa 300 mila euro: un’impresa individuale con sede a Caltanissetta dedita al commercio di auto e moto usate, quattro fabbricati e un terreno, sempre a Caltanissetta, e tre rapporti finanziari.