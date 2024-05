CATANIA – Caos vicino all’aeroporto di Catania. Tutto per colpa di una perdita di carburante da una valvola di un’autocisterna da 25 tonnellate in via Fontanarossa. L’allarme ha causato verso mezzogiorno l’intervento di un notevole spiegamento di vigili del fuoco e forze dell’ordine, con conseguente intasamento della rotonda di accesso allo scalo. La strada infatti è stata chiusa al traffico e si sono creato lunghe code. I pompieri hanno poi riportato le condizioni di sicurezza nella zona.