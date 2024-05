Ogni settimana il pokerino con gli amici

PALERMO – Per mesi, mentre le forze dell’ordine lo cercavano in tutto il Paese, Matteo Messina Denaro trascorreva almeno una serata a settimana al tavolo del poker. L’ennesima sorprendente scoperta, fatta dai carabinieri del Ros e dalla Procura di Palermo che hanno arrestato il latitante nel gennaio del 2023, è la conferma che il capomafia è riuscito a condurre una vita normale nonostante la latitanza. Nei cellulari sequestrati a Lorena Lanceri, una delle amanti di Messina Denaro (condannata a 13 anni e 4 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa), è stata trovata una chat di gruppo su whatsapp dal titolo “pokerino beverino” alla quale partecipavano Messina Denaro, che usava però il nome di Francesco Salsi, e altre persone.