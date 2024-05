L’offesa in pubblico fa scattare l’agguato

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Catania Fontanarossa, nel giro di poche ore, hanno fatto luce sull’agguato a colpi di pistola avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Misterbianco e hanno arrestato un 76enne pregiudicato che dovrà rispondere di tentato omicidio e di porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo. La vittima, un suo conoscente concittadino di 55 anni, anche lui pregiudicato, colpito da 3 colpi di pistola alle braccia e alle gambe, è ricoverato nell’ospedale San Marco di Catania ed è fuori pericolo.

Ieri, intorno alle 17.30, nella centrale via Matteotti, a quell’ora particolarmente affollata, l’aggressore, alla guida della sua auto, una vecchia Fiat Panda, ha incrociato il 55enne a piedi. Il 76enne ha parcheggiato la macchina e ha iniziato a seguire a piedi per diversi metri la vittima, fino a quando, all’altezza di un bar, ha attraversato la strada. A quel punto, l’anziano ha estratto dalla tasca una pistola e ha fatto fuoco colpendo il 55enne a entrambe le gambe e al braccio sinistro. Poi, è tornato verso la sua macchina per darsi alla fuga.

La gente che si trovava in strada è accorsa per dare aiuto al 55enne, accasciato al suolo sanguinante, e ha chiamato i carabinieri, i quali hanno subito cominciato a battere palmo a palmo tutta l’area, alla ricerca di testimoni e immagini degli impianti di videosorveglianza. In poche ore i militari sono riusciti a chiudere il cerchio attorno al responsabile del tentato omicidio, che però risultava irreperibile. E’ così scattata una massiccia caccia all’uomo e ripercorrendo tutte le probabili vie di fuga che avrebbe potuto percorrere, i carabinieri lo hanno localizzato in via Zia Lisa, dove il 76enne, ancora in macchina, non ha opposto resistenza alla cattura.

All’origine del tentato omicidio, vi sarebbe una questione legata a un pregresso litigio risalente allo scorso mese per questioni personali, durante il quale il 76enne sarebbe stato offeso in pubblico. Il 76enne è stato portato nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.