Rapina al centro medico catanese: arrestato

CATANIA – Arrestato dalla polizia di Catania un 25enne per rapina aggravata commessa il 13 giugno dello scorso anno in un centro medico riabilitativo. Travisato da cappuccio e da sciarpa e armato di coltello, il giovane è entrato all’interno del centro e ha minacciato una dipendente per farsi consegnare l’incasso di 80 euro. Attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, è stato individuato lo scooter utilizzato e si è risaliti all’identità del rapinatore. Il 25enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.