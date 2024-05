Catania, test con 4 gol

Test domenicale per il Catania in vista dei playoff. I rossazzurri, che entreranno in corsa martedì 14 maggio in occasione della gara d’andata del primo turno della fase nazionale, hanno chiuso la settimana di lavoro con una partitella da 70′ al Cibali con il Città di Aci Sant’Antonio, neopromosso in Eccellenza.

Zeoli ha utilizzato solo undici elementi della prima squadra, integrati da quattro giovani della formazione under 19 di Marco Biagianti, attesa a sua volta a fine mese dagli spareggi per la promozione in Primavera 3.

Gli etnei hanno schierato Albertoni in porta, Rapisarda, Curado, Kontek e Haveri in difesa, Chiarella, Tello, Ndoj e Marsura a centrocampo, Chiricò e Costantino in avanti. Nel secondo tempo sono entrati Donato per Albertoni, Sechi per Tello, Forti per Ndoj e Corallo per Costantino.

L’amichevole è terminata 4-1 per i rossazzurri (foto Catania Fc Facebook), in gol con Chiricò su punizione e Marsura nel primo tempo e con un’autorete di Moschella e il giovane Corallo nella ripresa, aperta dal rigore trasformato da Gallo per gli ospiti.

Peralta ha svolto terapie e riabilitazione. Riatletizzazione per Bethers e Silvestri. Sessioni individualizzate per alcuni atleti. La preparazione riprenderà martedì pomeriggio.