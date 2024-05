Litiga col fidanzatino e aggredisce i carabinieri

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato una minorenne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è iniziato con una chiamata al 112 da parte di un passante che ha segnalato una accesa lite tra un ragazzo e una ragazza in un parcheggio di un noto lido lungo viale Kennedy alla Plaia. La pattuglia in pochissimo tempo ha raggiunto il luogo della lite dove, in mezzo a un capannello di giovani, i militari hanno subito individuato i due ‘contendenti’ ancora molto infervorati: una ragazza e il fidanzatino, entrambi minorenni.

Separati i due litiganti, mentre il ragazzo non ha esitato a farsi identificare e a collaborare, la ragazza, ha iniziato a inveire contro i militari e contro l’uomo che aveva avvisato le forze dell’ordine e che, nel frattempo, aveva tentato di sedare la lite. Alla richiesta dei documenti e di salire sulla macchina di servizio per essere accompagnata in caserma, la ragazza non ne ha voluto sapere, anzi, ha dapprima urlato e poi ha strattonato e colpito a un braccio un militare. Riportata alla calma, la ragazza è stata portata in caserma a San Giuseppe alla Rena. I due ragazzini sono stati affidati ai rispettivi genitori.