Il contributo siciliano alle donazioni di cornee in Italia

La Fondazione Banca degli Occhi del Veneto si conferma la principale struttura europea nell’ambito dell’eye banking, con 6.659 cornee raccolte nel 2023 (+13%), di cui 5.208 donate nelle strutture ospedaliere in Veneto (+8,9%), 668 in Friuli Venezia Giulia (+57%) e 783 nelle altre regioni italiane (+16%) di cui fanno parte anche le cornee che vengono prelevate all’ospedale di Acireale (nella foto il team specialistico sanitario) che ha avviato un ottimo percorso da questo punto di vista a testimonianza della sensibilità del territorio nei confronti del dono.

In Italia il fronte dei trapianti è in crescita e grazie alle donazioni circa un trapianto di cornea italiano su due viene eseguito con tessuti provenienti da Mestre e anche Paesi come Portogallo, Regno Unito e Germania chiedono aiuto alla banca veneta per carenza di tessuti o necessità di preparazioni tecniche all’avanguardia, nel 2023 è stata superata per la prima volta la soglia di 1.000 tessuti oculari inviati in centri esteri. Nell’ultimo prelievo di cornee eseguito, poche settimane fa, all’ospedale di Acireale a donare è stata una donna di 60 anni, deceduta nel reparto di Anestesia e Rianimazione del presidio.