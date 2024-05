I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti nel tardo pomeriggio per un incidente stradale autonomo sull’autostrada A19 Palermo-Catania, tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini, sulla carreggiata in direzione di Palermo. I pompieri hanno soccorso la donna all’interno della macchina, che ha riportato varie ferite. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Sul posto presente la polizia Stradale.