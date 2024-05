Lavori a Fontanarossa: disagi in vista

CATANIA – Disagi in vista nell’aeroporto di Catania Fontanarossa: nei giorni 21, 22, 23, 28, 29, 30 maggio durante la fascia oraria 00.30 – 06.00 e nei giorni 24 e 31 maggio dalle ore 00.00-6.00 verranno sospese tutte le operazioni di volo per consentire importanti lavori di manutenzione sulle pavimentazioni di volo. Questi lavori rientrano all’interno di un piano predisposto da mesi e che prevedono l’accorpamento di diversi cantieri in queste finestre temporali, al fine di minimizzare l’impatto sulle operazioni giornaliere dello scalo. Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, si scusa anticipatamente per eventuali disagi.