Incidente nel primo pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania: due furgoni si sono ribaltati all’altezza dello svincolo di Acireale, in direzione Catania. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco per i soccorsi e la messa in sicurezza dei mezzi. Ci sarebbero due feriti lievi. L’incidente ha provocato forti disagi al traffico, con lunghe code nel tratto interessato (foto pagina Facebook “A18 e A20 le Autostrade siciliane della VERGOGNA”).