Evade e va in giro con auto e bici rubate

CATANIA – Una 58enne si è rivolta ai carabinieri per il furto della sua Ford Fiesta a Misterbianco, in via Garibaldi. Di notte era sparita dal garage e la mattina dopo l’aveva vista sfrecciare a Catania, in piazza Risorgimento. I militari hanno pattugliato tutta la zona, finché a Nesima hanno visto un uomo a bordo della Fiesta in questione: hanno subito sbarrato la strada al conducente, che sceso dall’auto è stato bloccato e riconosciuto come un 38enne già noto ai militari per diversi reati in seguito ai quali avrebbe dovuto trovarsi a casa agli arresti domiciliari. In macchina peraltro c’era una mountain bike che è risultata rubata in un altro garage, sempre nella via Garibaldi di Misterbianco all’ignaro proprietario 21enne. Il 38enne è stato arrestato e portato nel carcere di Piazza Lanza.