CATANIA – Innovazione, filiera corta, creazione di piccole imprese, biodiversità ma anche risparmio della risorsa idrica. Sono le principali parole chiave di “EtnaSaffron Innovation”, il progetto nato in Sicilia orientale che arriva a conclusione. L’obiettivo è stato quello di ottimizzare la coltivazione dello zafferano, in particolare proprio quello etneo, e offrire nuovi modelli di business alle aziende agricole produttrici della spezia dalle molte proprietà, anche inedite, come quelle cosmetiche e nutraceutiche. Domani mattina nell’aula magna del Dipartimento di Agricoltura dell’università di Catania saranno diffusi i risultati del progetto promosso dall’ateneo in collaborazione con le aziende agricole, in particolare sulle applicazioni che si ottengono recuperando la biomassa di scarto e sulla diminuzione dei costi di impianto.