Torna la pioggia, Palermo allagata

PALERMO – Torna la pioggia a Palermo e diverse zone sono allagate. I principali problemi si sono registrati soprattutto in via Ugo La Mafa e a Mondello. Strade trasformate in fiumi a piazza Mondello, viale Regina Elena, via Principe di Scalea, via Teti, via degli Oleandri e via Circe e viale Venere, viale dell’Olimpo, via Galatea. Case e magazzini sono stati invasi dall’acqua. Allagamenti si sono inoltre registrati anche nelle strade parallele di viale Regione siciliana, in via Messina Marine e nella zona del centro tra piazza Indipendenza e la zona di Ballarò.