Bird strike: che paura sul volo per Catania

Momenti di grande paura questa mattina sul volo Milano-Catania della Ita per un bird strike poco dopo il decollo. L’aereo è decollato da Linate alle 12.21 e dopo una decina di minuti si è scontrato con uno stormo di uccelli, subendo un calo di potenza. Lo spavento a bordo è stato forte quando il comandante ha informato i passeggeri del rientro a Milano per un atterraggio di emergenza, che poi si è svolto senza gravi conseguenze alle 12.40. I passeggeri del volo AZ1713, in gran parte siciliani, sono stati riprogrammati con una nuova partenza sempre da Linate verso la città etnea nel primo pomeriggio.