Avellino-Catania, trasferta con limitazioni

Cinquecento posti disponibili, ma non per tutti. Secondo quanto deciso dalle autorità preposte all’ordine pubblico, Avellino-Catania potrà accogliere i sostenitori rossazzurri ma con limitazioni. La vendita dei biglietti per il settore ospiti del Partenio sarà aperta solo ai possessori di tessera del tifoso non residenti in Sicilia. I tagliandi saranno acquistabili attraverso il circuito GO2. Nessuna restrizione per i nati a Catania non residenti in Sicilia.

Dopo la vittoria al Massimino, il Catania ha a disposizione due risultati su tre: vittoria e pareggio. In caso di sconfitta degli etnei con qualsiasi scarto, saranno invece gli irpini ad accedere alla semifinale contro la vincente di Vicenza-Padova (andata 2-0 per i vicentini). Il match del Partenio è in programma sabato alle 20.30 (su Telecolor dalle 19.30 quattro ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).