Frode fondi agricoli dell’Ue: scatta sequestro

RAGUSA – Operazione della guardia di finanza di Ragusa per indebita percezione di finanziamenti dell’Unione europea relativamente a terreni siti nei comuni di Vittoria e Acate, nel Ragusano, da parte di una società agricola con sede a Scordia, in provincia di Catania. La società agricola avrebbe tratto in inganno l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), per il periodo dal 2017 al 2023, presentando le domande uniche di pagamento attestanti la disponibilità di svariati terreni, di fatto di proprietà di soggetti terzi.

E’ stata così accertata la falsità dei contratti di locazione dei terreni presentati all’Agea, a fronte dei quali è stato illecitamente ottenuto un finanziamento Feaga (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) per oltre 650.000 euro. Bloccate anche le altre somme in fase di erogazione, oltre 50.000 euro. Il gip del Tribunale di Caltagirone ha emesso un decreto di sequestro preventivo per le somme indebitamente percepite (riguardanti conti correnti, immobili e auto) e ha rinviato a giudizio per truffa aggravata i due soci dell’azienda agricola.