Si affianca con la macchina e gli spara

PALERMO – Sparatoria la scorsa notte in viale Michelangelo a Palermo: un automobilista a bordo di una 500 ha affiancato un altro uomo che viaggiava su un suv, ha abbassato il finestrino e ha sparato diverse volte, centrandolo solo a una coscia. Gli altri proiettili sono stati bloccati dalla lamiera dell’auto. Il ferito si è diretto al pronto soccorso di Villa Sofia per farsi medicare, non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano per accertare i motivi del ferimento, pare che poco prima in periferia ci fosse stata una lite tra due persone.