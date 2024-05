ACIREALE (CATANIA) – Mercoledì 8 e giovedì 9 maggio sarà chiuso al traffico un tratto della strada statale 114 che interessa il Comune di Acireale a causa di lavori di scarificazione e bitumazione a cura dell’Anas. Sarà istituito il divieto di circolazione sulla statale in direzione Catania (nel tratto compreso tra l’intersezione semaforica della statale, all’altezza del semaforo Bellavista, e via Santa Caterina) dalle ore 7 alle 19 dell’8 e del 9 maggio. I veicoli provenienti da Giarre con direzione Catania, giunti all’incrocio con viale Colombo, dovranno proseguire la marcia su viale Colombo in direzione dei caselli autostradali. Quelli marcianti su viale Colombo provenienti dai caselli autostradali con direzione la statale 114, giunti all’incrocio, avranno l’obbligo di svoltare sulla statale direzione Messina.

I mezzi provenienti dalla via Provinciale per Riposto potranno procedere su viale Regina Margherita oppure sulla statale direzione Messina. I veicoli provenienti da viale Regina Margherita potranno procedere sulla statale direzione Messina oppure sulla via Provinciale per Riposto. I veicoli provenienti da via Aquilia Nuova potranno procedere sulla statale direzione Messina, sulla via Provinciale per Riposto oppure su viale Regina Margherita. Sarà interdetta la circolazione su via D’Anna in direzione della statale. I veicoli marcianti sulla statale provenienti da Catania percorreranno regolarmente la stessa strada statale.