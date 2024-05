CATANIA – La polizia ha arrestato un 22enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato individuato in piazza Maravigna, insieme ad un altro uomo mentre effettuavano uno scambio sospetto. Alla vista degli agenti entrambi si sono dati alla fuga in direzioni diverse. Uno di questi è stato inseguito sino al cortile Fuochisti dove, dopo aver tentato di aprire la porta di una casa, è stato fermato dai poliziotti.

Identificato in un 22enne pregiudicato, di nazionalità romena, era in possesso di una banconota da 20 euro notata, peraltro, dai poliziotti nella fase dello scambio. Estesa la perquisizione nella casa dove l’uomo aveva tentato di entrare, sono stati trovati un sacchetto con 130 grammi di marijuana e un altro sacchetto con 43 dosi di marijuana per un peso totale di 43 grammi, un bilancino elettronico di precisione, materiale di confezionamento e 120 euro in contanti. Tutto è stato sequestrato mentre il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.