Carabinieri si accodano ai clienti: arrestati 4 pusher

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato nel quartiere di San Cristoforo quattro giovani di 27, 23, 22 e 18 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I militari, passando lungo la via di Giacomo, hanno notato uno strano viavai di persone che dopo essere entrate in un appartamento ne uscivano dopo pochi minuti.

Mimetizzati tra la gente del quartiere, i carabinieri, sospettando la presenza di telecamere installate dagli spacciatori, sono entrati nella palazzina, accodandosi ai clienti. Così, una volta davanti alla porta dell’abitazione, hanno fatto irruzione nel momento in cui il pusher ha aperto per consegnare la dose all’acquirente.

All’ingresso, appoggiato su una scrivania, c’era il monitor con le riprese delle telecamere di videosorveglianza e, accanto, i 4 giovani che si dividevano droga e banconote. Nello stabile, perquisito a fondo, sono stati recuperati 10 dosi di marijuana, bilancini di precisione, il materiale per il confezionamento della droga e 355 euro. La zona dove si trova l’appartamento è stata già oggetto di numerose operazioni antidroga che hanno permesso di arrestare sette persone.