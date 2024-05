A zig zag in autostrada: bloccato ubriaco alla guida

MESSINA – Guidava completamente ubriaco: un quarantenne è stato fermato ieri sera dalla polizia stradale di Sant’Agata di Militello, nel tratto autostradale tra Messina e Brolo, dopo che la sua auto era stata notata procedere in maniera anomala e pericolosa, soprattutto all’interno delle gallerie con doppio senso di circolazione. Il conducente, infatti, guidava spostandosi pericolosamente a zig zag tra la sua corsia e quella riservata al senso opposto di circolazione, creando non pochi pericoli ai veicoli che arrivavano dal senso contrario.

Vista la pericolosità della situazione, la pattuglia, attuando le procedure di sicurezza, in safety car, è riuscita a far accostare l’auto in una piazzola di sosta per sottoporre il conducente all’alcol test. Si è così scoperto che l’autista aveva un livello altissimo di alcol nel corpo, pari a 2,74 g/l. La macchina è stata sequestrata, la patente ritirata per essere sospesa. Il conducente è stato indagato per guida in stato di ebrezza alcolica e rischia un’ammenda da 2.000 a 9.000 euro, l’arresto da 8 mesi a un anno e mezzo, la sospensione della patente fino a 3 anni, la confisca del mezzo e la decurtazione di 10 punti.