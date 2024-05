Catania-Atalanta U23, via alla prevendita

Si giocherà alle 20.30 di sabato 18 maggio la sfida tra Catania e Atalanta U23 valida come gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La partita scelta dalla Rai per la diretta tv in chiaro e collocata quindi alle 21 è Vicenza-Taranto. Tutti gli altri incontri prenderanno il via alle 20.30.

Fissato l’orario del match, può partire la prevendita con diritto di prelazione riservato agli abbonati, esercitabile dalle 11 di questa mattina sino alle 10 di venerdì 17 maggio. I biglietti saranno disponibili online su ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate.

Questi i prezzi, inclusi diritti di prevendita: curve 14 euro, tribuna B 25, tribuna A 35, tribuna elite 60. Le modalità della vendita libera, che potrà essere avviata a fase di prelazione esaurita, saranno rese note nelle prossime ore. La vendita per il settore ospiti non è stata avviata in attesa di indicazioni dell’autorità competente.