ADRANO (CATANIA) – La polizia di Adrano hanno arrestato un 20enne per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni. Una pattuglia in borghese hanno fermato un pregiudicato a bordo di un’auto guidata da un’altra persona. Il conducente ha ammesso di nascondere negli slip una dose di marijuana che ha consegnato ai poliziotti. Il pregiudicato è stato rilasciato. Gli agenti hanno effettuato, inoltre, una perquisizione dell’auto, della casa e dei due garage del giovane conducente, trovando altre 42 dosi di marijuana, bilancini, tritura erba e altro materiale per realizzare e confezionare le dosi. Sono state inoltre recuperate 25 cartucce cal. 7,65 illegalmente detenute e circa mille euro in banconote di diverso taglio. Il pm ne ha disposto la liberazione trattandosi di persona incensurata.