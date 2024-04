Spacciava alla circonvallazione: preso

CATANIA – Un 24enne pregiudicato catanese è stato arrestato per spaccio di droga. Incontrava i suoi clienti sul retro di un complesso residenziale di viale Ulisse, dove arrivava a bordo di un ciclomotore, allontanandosi poi a gran velocità. Quando durante un appostamento i carabinieri lo hanno visto arrivare alla guida del suo SH300 è scattato il blitz. Lo spacciatore, pur non avendo il tempo di scappare, ha cercato di disfarsi della busta che aveva con sé, lanciandola all’interno dell’auto a cui si era accostato. Tutto inutile, perché è stata recuperata: dentro c’era una decina di dosi di marijuana. Il ragazzo è finito in carcere.